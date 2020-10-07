Врач назвал сроки выхода на новый пик заболеваемости COVID-19

В России еще две или три недели будет расти число случаев заражения коронавирусом. Затем ситуация должна стабилизироваться, считает инфекционист Евгений Тимаков.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться», — сказал Тимаков ТАСС.

По мнению врача, после достижения пика эпидемия «потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад».

При этом полностью заболевание не исчезнет, предупредил собеседник агентства, поскольку сезонность у вируса выявить не удалось.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ближайшие две недели заболеваемость COVID-19 в России будет расти, после чего выйдет на плато.

Инфекционист Валерий Безносенко, в свою очередь, прогнозировал, что в ближайшие два месяца число заболевших коронавирусной инфекцией не уменьшится.

С начала эпидемии в мире выявили более 35,5 миллиона заболевших. Свыше 1,04 миллиона человек умерли. Согласно подсчетам ВОЗ, в реальности вирусом могли заразиться 10% населения Земли или 780 миллионов человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба, было зарегистрировано 1,2 миллиона заболевших. Умерли 21 663 пациента.