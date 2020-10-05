ВОЗ: коронавирусом мог заразиться каждый десятый житель Земли

Реальное число заражений коронавирусом может в 20 раз превышать официальную статистику, заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан. В организации считают, что заразиться могли 10% населения Земли, или 780 миллионов человек.

«Наши текущие наиболее точные оценки говорят о том, что около 10% мирового населения могли быть инфицированы этим вирусом», — сказал Райан на заседании исполкома ВОЗ, посвященном COVID-19.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире официально зарегистрированы 35,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более половины диагнозов пришлось на США (7,6 миллиона), Индию (6,7 миллиона) и Бразилию (4,9 миллиона). Жертвами COVID-19 в мире стали более миллиона человек.

Райан отметил резкое увеличение числа зараженных в Юго-Восточной Азии. Также рост заболеваемости наблюдается в Европе и Восточном Средиземноморье. В то же время в Африке и западной части Тихого океана ситуация оценивается «скорее как более позитивная», сообщил представитель ВОЗ.