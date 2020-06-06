Врач назвал бессмысленной проверку водителей на алкоголизм при получении прав

По его мнению, нет никаких гарантий, что человек, которому проводят это освидетельствование, не имеет зависимостей. Да и такие мероприятия скорее отвлекают врачей от работы, чем помогают выявить реальных больных.

«Если человек пришел получать водительские права, ему надо эти права выдавать в том случае, если на него ничего нет в полицейской картотеке», — заявил Сиволап. Он отметил, что так происходит в других европейских странах и в США.

Ранее стало известно, что Минздрав планирует внести изменения в правила проверки во время оформления водительских прав.

Экзамены на получение водительского удостоверения тоже изменятся со временем. Так, поездки с экзаменатором по площадке на закрытой территории ГИБДД уйдут в прошлое. Езду «змейкой», параллельную парковку, въезд в бокс и эстакаду нужно будет сдавать отдельно, стоя в огромной очереди.