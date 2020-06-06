    06 июня 2020, 19:12

    Врач назвал бессмысленной проверку водителей на алкоголизм при получении прав

    Эля Данилюк

    Проверка на алкоголизм при оформлении водительских прав — бессмысленная трата времени и финансов из бюджета. Об этом заявил доктор медицинских наук Юрий Сиволап в интервью радиостанции «Говорит Москва».

    По его мнению, нет никаких гарантий, что человек, которому проводят это освидетельствование, не имеет зависимостей. Да и такие мероприятия скорее отвлекают врачей от работы, чем помогают выявить реальных больных.

    «Если человек пришел получать водительские права, ему надо эти права выдавать в том случае, если на него ничего нет в полицейской картотеке», — заявил Сиволап. Он отметил, что так происходит в других европейских странах и в США.

    Ранее стало известно, что Минздрав планирует внести изменения в правила проверки во время оформления водительских прав.

    Экзамены на получение водительского удостоверения тоже изменятся со временем. Так, поездки с экзаменатором по площадке на закрытой территории ГИБДД уйдут в прошлое. Езду «змейкой», параллельную парковку, въезд в бокс и эстакаду нужно будет сдавать отдельно, стоя в огромной очереди.