Экзамен на права изменят в России. Будет страшно и полезно

За девять дней 2020 года в жизни российских автомобилистов (будущих в том числе) многое изменилось: это и обязательная фотофиксация техосмотра, и повышение стоимости машин, и новые правила регистрации авто. Но наиболее важным можно назвать изменение правил экзамена на водительские права.

В октябре в активную фазу вступит реформа экзамена на получение водительских прав. Из двух столпов обучения — «площадка» и «город» — останется лишь один. Поездки с экзаменатором по дорогам общего пользования останутся, а вот «площадка» на закрытой территории ГИБДД исчезнет. Езда «змейкой», параллельная парковка, въезд в бокс, злополучная эстакада — все это не нужно будет сдавать отдельно, стоя в огромной очереди.

Другими словами, у получающих права будет только один экзамен — «город». Сначала гаишник в течение 30 минут проверит базовые навыки, а далее поедет с будущим водителем по дорогам общего пользования. Во время этого незабываемого путешествия, которое и так усложняют выбегающие на дорогу пешеходы, неправильно припаркованные машины, необходимость приноровиться к российским дорогам, курсанту придется еще и внимательно слушать инспектора. Именно он будет направлять будущего водителя, требуя выполнить то или иное упражнение, которое ранее практиковалось на площадке.

Эти испытания, взятые с «площадки», будут проводить на пустых или почти пустых дорогах. Вероятно, некоторые элементы инспекторы попросят выполнить на парковках возле торговых центров.

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Лисицын

Шеф, куда едем?

Водители зачастую с трепетом вспоминают свои экзамены в городе. Перед глазами сразу всплывает этот безэмоциональный инструктор, который не отвечает ни на какие вопросы всю дорогу, а лишь открывает рот, чтобы указать направление движения или сказать, что экзамен не сдан. Некоторым, конечно, везет со сдачей с первого раза, но таких меньшинство. А с 2020 года станет большинство, ведь в силу уже вступили изменения, отменяющие штрафные баллы для будущих водителей. Но не все так просто — число вопросов в теоретической части теста увеличится.

Именно «город» вызывает наибольшие проблемы. Сложность этого этапа экзамена в том, что нужно анализировать слишком много информации неокрепшему уму водителя-новичка: пешеходы, другие машины, габариты авто, скорость, зеркала, поворотники, знаки, сцепление и так далее. К этим элементам 1 октября 2020 года добавятся и другие — например, инструктор попросит «въехать в бокс» (припарковаться задним ходом на узкое место для стоянки) на парковке возле дороги.

Это в разы усложнит экзамен, так как сбить тот же конус ученик не боится, а вот задеть чужой автомобиль — страшный сон. Другими словами, сдача экзамена станет еще сложнее. И это хорошо.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Астапкович

Пословица «тяжело в учении, легко в бою» идеально подходит под усложнение экзамена на получение прав, так как новоиспеченный водитель выйдет из ГИБДД более уверенным в себе. Он уже не будет бояться парковаться в городе на собственной машине, его не будет смущать отсутствие конусов на парковке, а также он в полной мере ощутит важность плавной работы со сцеплением, ведь откатиться в бампер стоящей сзади машины как минимум страшно, а максимум — наказуемо. Но это не так страшно, как идея МВД по поводу проверки на алкоголь и наркотики на месте.

Выполнять испытания «площадки» в условиях города — вероятно, одно из лучших нововведений ГИБДД. Реальная дорога отличается от той, о которой рассказывают в книжках по ПДД, а элементы «площадки» лучше тренировать в «городе», чтобы сразу осознать ответственность и стать внимательнее к своим действиям и решениям, а также понять других участников движения.

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