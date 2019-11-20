Пьяная женщина-врач не смогла сделать рентген ребенку в Семилуках. Медика уволили

Врач-рентгенолог из Семилукской больницы под Воронежем оказалась на рабочем месте в состоянии, в котором не могла выполнять работу. Посетители рентгенкабинета утверждают: врач была безобразно пьяна. В больнице «360» сообщили, что врача уволили.

«В тот же день, как обнаружился факт, эта врач была отстранена от работы. Была вызвана полиция, проведено освидетельствование. Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», — рассказал «360» главврач больницы Алексей Акульшин.

Пациентам принесли извинения. Сейчас больница работает в обычном режиме.

Ранее в Сети появилось видео с инцидентом.

«Вот пришли на снимок, сделать ребенку рентген. Вот она сидит… Чудо пьяное… Вот она… Чувырла… Что с тобой делать?! Ну, тут не с кем общаться — это просто зомби», — слышен голос автора ролика за кадром.

На видео снято, как на кушетке сидит женщина в белом халате. Она ни на какие раздражители не реагирует. Пациенты, которые пришли делать рентгеновский снимок, были вынуждены обратиться к руководству медицинского учреждения. По словам участников происходящего, врача экстренно заменили, рентгенкабинет продолжил работать в обычном режиме.