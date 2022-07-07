Врач Хорол оценила предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол поддержала идею депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах во время жары. Об этом написал RT.

По ее словам, в такую погоду из-за алкоголя организм человека испытывает сильную нагрузку.

«Повышение температуры тела — это усиление всех обменных процессов, усиление работы сердца. Человек может не выдержать и просто погибнуть», — сказала медик.

Хорол добавила, что такой запрет является абсолютно правомерным.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя во время жары.