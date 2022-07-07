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    07 июля 2022, 10:32

    Врач Хорол оценила предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол поддержала идею депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах во время жары. Об этом написал RT.

    По ее словам, в такую погоду из-за алкоголя организм человека испытывает сильную нагрузку.

    «Повышение температуры тела — это усиление всех обменных процессов, усиление работы сердца. Человек может не выдержать и просто погибнуть», — сказала медик.

    Хорол добавила, что такой запрет является абсолютно правомерным.

    Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя во время жары.