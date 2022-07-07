Ограничить продажу крепкого алкоголя в жару предложили в Госдуме

В летний период в России предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, написал RT.

По его словам, в жару у человека повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а алкоголь может лишь усугубить проблему.

«Сочетание данного фактора — жары с потреблением крепких алкогольных напитков — может значительно повысить риски появления серьезных проблем со здоровьем, привести к необходимости оказания экстренной медицинской помощи», — сказал Хамзаев.

В своем обращении к главе главе Минздрава Михаилу Мурашко он отметил, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности.

«В связи с этим прошу вас поддержать целесообразность введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха, в летнее время», — заключил он.