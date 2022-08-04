VPN-сервисы захотели маркировать «18+»

VPN-сервисы предложили маркировать знаком «18+». С таким предложением к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву обратился ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Об этом сообщили «Известия».

В своем обращении Кудж просит обязать российские магазины мобильных приложений маркировать сервисы VPN знаком «18+» как запрещенную для детей информационную продукцию. Также он предлагает обязать разработчиков VPN-сервисов информировать людей о потенциальной возможности передачи данных пользователей третьей стороне.

Установить полноценный контроль за распространением VPN-сервисов, по его словам, не позволяет лежащая в основе таких программ технология. Такие сервисы, как отметил Кудж, кроме доступа к заблокированным соцсетям, позволяют посещать сайты, на которых присутствует деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков.

Эксперты считают, что введение маркировки не ограничит доступ пользователей к информации. Но, по их нению, это поможет пользователям быть более осмотрительными в Сети. Причем, как уточняют специалисты, это скорее не проблема VPN как информационного продукта, а вопрос доверия к конкретному сервису.

В России не будут запрещать VPN-сервисы, ранее заявил сенатор Андрей Клишас. За их использование не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность. Однако россиян предупредили, что такие приложения могут угрожать безопасности персональных данных.