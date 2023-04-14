Мир 14 апреля 2023, 17:28 Маск предложил пожизненно сажать врачей за смену пола детям Илон Маск предложил пожизненно сажать врачей, менявших пол несовершеннолетним Flickr

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Врачей, согласившихся на проведение операции по смене пола несовершеннолетним, нужно сажать в тюрьму пожизненно. Об этом в Twitter сообщил бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Любой врач или родитель, одобривший стерилизацию ребенка до совершеннолетия, должен отправиться на всю жизнь в тюрьму», — написал он.

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Ранее в штате Флорида вступил в законную силу запрет на поведение процедур по смене пола несовершеннолетним. Медицинский совет штата ввел запрет на оборот препаратов гормональной терапии, блокаторов полового созревания и хирургические операций для лечения гендерной дисфории у людей моложе 18 лет.

Политолог Алексей Ярошенко заявлял «360», что операции по смене пола необходимо запретить и в России. По его словам, ежегодно в стране проводят порядка нескольких сотен таких процедур, но это является аморальным и антиобщественным.