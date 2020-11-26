Возможность получения бесплатного высшего образования предложили расширить в Госдуме
Федоров напомнил, что по Конституции, каждый россиянин имеет право получить бесплатное высшее образование на конкурсной основе. Оно распространяется только на тех, кто получает образование впервые. Учиться в вузе второй раз можно только за деньги.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — приводит RT текст письма депутата.
В начале ноября парламентарий Василий Власов предложил Фалькову сделать второе высшее бесплатным для тех, кто хочет получить медицинскую специальность.