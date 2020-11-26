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    26 ноября 2020, 07:14

    Возможность получения бесплатного высшего образования предложили расширить в Госдуме

    Андрей Иванов

    Россияне должны бесплатно получать второе высшее образование, если первое было платным. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий поделился своими мыслями в письме главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.
    Возможность получения бесплатного высшего образования предложили расширить в Госдуме

    Федоров напомнил, что по Конституции, каждый россиянин имеет право получить бесплатное высшее образование на конкурсной основе. Оно распространяется только на тех, кто получает образование впервые. Учиться в вузе второй раз можно только за деньги.

    «В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — приводит RT текст письма депутата.

    В начале ноября парламентарий Василий Власов предложил Фалькову сделать второе высшее бесплатным для тех, кто хочет получить медицинскую специальность.