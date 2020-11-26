Возможность получения бесплатного высшего образования предложили расширить в Госдуме

Россияне должны бесплатно получать второе высшее образование, если первое было платным. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий поделился своими мыслями в письме главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.

Федоров напомнил, что по Конституции, каждый россиянин имеет право получить бесплатное высшее образование на конкурсной основе. Оно распространяется только на тех, кто получает образование впервые. Учиться в вузе второй раз можно только за деньги.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — приводит RT текст письма депутата.

В начале ноября парламентарий Василий Власов предложил Фалькову сделать второе высшее бесплатным для тех, кто хочет получить медицинскую специальность.