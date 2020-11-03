Депутаты предложили создать бюджетные места в медвузах при получении второго высшего образования

Получение второго высшего образования при обучении на медицинских специальностях могут сделать бесплатным. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Власов обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову. В письме он указал, что государство должно стимулировать людей получать медицинское образование. Сейчас в России есть острая нехватка врачей и медсестер, особенно в маленьких населенных пунктах.

«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций», — написал Власов. Его слова приводит RT.

Ране депутаты Госдумы предложили увеличить выплаты по уходу за недееспособными пенсионерами и россиянами старше 80 лет. Сейчас за это платят 1200 рублей. В Госдуме предложили увеличить сумму до десяти тысяч рублей, правда, только для тех, кому пришлось уволиться с основного места работы.