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    07 августа 2020, 14:23

    Воздушная трасса Ziplinе появилась на Воробьевых горах

    Мария Шагиахметова

    Новый Ziplinе будет работать для москвичей с 8 августа. Воздушная трасса сможет в час принимать от 40 до 60 посетителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
    Воздушная трасса Ziplinе появилась на Воробьевых горах

    «Сегодня еще один этап в развитии Воробьевых гор. Очень здорово, что это мероприятие и транспортное, и спортивное. Это проект, который построен полностью на деньги частных инвесторов, правительство Москвы здесь помогало инфраструктурой, давало специальные ставки на аренду земли», — поделился заммэра.

    Новый городской аттракцион получил все разрешения и сертификаты от городских властей. Заммэра отметил, что проект очень сложный, а его пропускная способность от 40 до 60 человек в час. Также, по словам Ликсутова, воздушная трасса длиннее, чем в Сочи.

    Ziplinе связывает смотровую площадку на Воробьевых горах и спорт-кластер «Лужники». Общая длина 700 метров с перепадом 50 метров. А скорость — до 60 километров в час. Таким образом, воздушный путь от одного берега Москвы-реки до другого продлится минуту.

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