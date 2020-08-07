Воздушная трасса Ziplinе появилась на Воробьевых горах

«Сегодня еще один этап в развитии Воробьевых гор. Очень здорово, что это мероприятие и транспортное, и спортивное. Это проект, который построен полностью на деньги частных инвесторов, правительство Москвы здесь помогало инфраструктурой, давало специальные ставки на аренду земли», — поделился заммэра.

Новый городской аттракцион получил все разрешения и сертификаты от городских властей. Заммэра отметил, что проект очень сложный, а его пропускная способность от 40 до 60 человек в час. Также, по словам Ликсутова, воздушная трасса длиннее, чем в Сочи.

Ziplinе связывает смотровую площадку на Воробьевых горах и спорт-кластер «Лужники». Общая длина 700 метров с перепадом 50 метров. А скорость — до 60 километров в час. Таким образом, воздушный путь от одного берега Москвы-реки до другого продлится минуту.

В Москве планируется строительство двух веток метро. Бирюлевская и Рублево-Архангельская ветки могут появиться к 2027 году.