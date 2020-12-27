Космонавты рассказали о продолжающейся утечке воздуха на МКС

Стало также известно, что падающее ранее давление воздуха стабилизировалось.

В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков для проверки герметичности закрыл люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля «Звезда». Он снова открыл люк спустя 18 часов и сообщил подмосковному Центру управления полетами, что за это время давление в отсеке упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.

В сентябре 2019 года была зафиксирована небольшая утечка воздуха. В августе–сентябре 2020-го, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж два раза закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности.

В декабре 2020 года стало известно, что на МКС заканчивается резервный запас воздуха. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой кислорода на МКС находится под контролем. Он добавил, что при необходимости кислород будет доставлен с помощью американских грузовых аппаратов. По словам Рогозина, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев, отвечающий за программу полетов МКС, держит связь с экипажем космической станции. Поэтому глава Роскосмоса заверил, что причин для опасения нет.