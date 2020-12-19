Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на МКС находится под контролем

«Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. <…> Волноваться не надо, все нормально, все под контролем», — рассказала глава госкорпорации.

Он добавил, что при необходимости кислород будет доставлен с помощью американских грузовых аппаратов. Рогозин также сообщил, что первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев, отвечающий за программу полетов МКС, держит связь с экипажем космической станции. Поэтому глава Роскосмоса заверил, что причин для опасения нет.

Но, по его мнению, это повод подумать о новых конструкциях. Как выяснилось, эти модули были созданы еще в советское время, а их эксплуатация была рассчитана всего на 15 лет.

В субботу стало известно, что на МКС заканчивается резервный запас воздуха, уточняет «Газета.ru». В августе–сентябре этого года экипаж дважды вскрывал модули, чтобы проверить герметичность.