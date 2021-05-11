Биолог рассказал, какие растения помогут очистить и увлажнить воздух в квартире

Многие растения способны очищать, обеззараживать и увлажнять воздух в квартире. Некоторые из них убивают бактерии и даже справляются с токсинами.

Доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб в интервью Sputnik рассказал, что мирт, розмарин и другие душистые растения, выращенные на подоконнике городской квартиры могут уничтожать бактерии.

«Они дают летучие вещества, которые способны убивать бактерии. Это называется фитонцидный эффект. Особенно силен он в хвойных лесах, где большое испарение душистых веществ: пахнет хвоей, мы чувствуем прилив энергии, бодрости», — сказал биолог.

Многие россияне жалуются на сухой воздух в квартирах, особенно в отопительный сезон. Комнатные растения помогут увлажнить воздух. Биолог отметил, для этого нужно выбирать растения с широкими листьями. Аспидистры, эухарисы или любой большое комнатное растение имеют большую листовую массу, благодаря чему испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире.

Быстрорастущие растения могут поглощать токсины из воздуха. Некоторые успешно справляются с оксидами серы, а другие с оксидами азота.

«Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию», — сказал Чуб.

Для лучшего эффекта листья комнатных растений, по словам ученого, нужно постоянно очищать от пыли.