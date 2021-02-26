Садовод рассказал о главных причинах увядания комнатных растений

Садовод Татьяна Васильева в эфире «Радио 1» рассказала о трех главных причинах, по которым могут увядать комнатные растения. Одной из них является чрезмерный полив.

Кроме этого, цветы часто погибают из-за холода или зараженной почвы.

По словам специалиста, при обильном поливе следует разрыхлить землю. Так воздух начнет поступать к задыхающимся от сырости корням. После этого растение лучше не поливать около пяти дней, написало ИА НСН.

«Еще одна причина увядания — полив холодной водой или холодный подоконник. В этом случае нужно начать поливать растение теплой водой и убрать его с подоконника», — пояснила Васильева.

Помимо прочего, цветок, который любит свет, не обязательно ставить на холодный подоконник. Можно подложить под горшок полотенце.

Когда перечисленные приемы не помогают, проблема может крыться в зараженном покупном грунте. Перед посадкой растения нужно обеззаразить его марганцовкой. Его концентрация должна быть один грамм на пол-литра воды. Если цветок уже в зараженной почве, то концентрацию необходимо уменьшить до одного грамма на литр. Этим раствором следует поливать землю два-три раза с промежутком в пять дней.