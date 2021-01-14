Возбудителя дизентерии нашли в пробах воды в Буйнакске

«Источником заражения явилась загрязненная водопроводная вода. В вирусологической лаборатории Роспотребнадзора по Дагестану по результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, число пострадавших от заражения острой кишечной инфекцией в городе увеличилось до 115 человек. В стационаре продолжают лечение 83 больных, из которых 69 — дети. Выписались уже 26 человек.

Всего для исследования воды взято 50 проб, 21 уже исследована и 18 из них не соответствуют требованиям.

Эксперты обследовали водопроводную ветку, идущую от водозабора Апке-озень. Там установлены многочисленные самовольные врезки. Как оказалось, водопроводные трубы были затоплены, а колодцы переполнены канализационными стоками. Также не предусмотрен полный цикл водоподготовки.

«Организовано проведение фагирования и вакцинации населения по эпидемическим показаниям против гепатита А, дизентерии, брюшного тифа», — сообщили в ведомстве.

Из-за того, что сейчас прекращена подача питьевой воды, власти временно закрыли городские школы-интернаты и детские сады, уточняет RT. Сейчас в Буйнакске обеспечена доставка питьевой воды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Следственное управление СК по Дагестану открыло уголовное дело по факту массового отравления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».