ВОЗ заявила об отсутствии смертей от «омикрон»-штамма коронавируса в мире

Новый штамм COVID-19 «омикрон», который с момента своего появления успел проникнуть уже в десятки стран мира, пока не стал причиной ни одного летального исхода. Такую информацию распространили во Всемирной организации здравоохранения.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил: чтобы определить степень заразности штамма и риски тяжелого заболевания, потребуется как минимум еще несколько недель. «Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», — подчеркнул он в беседе с AFP.

Пока в ВОЗ классифицируют штамм «омикрон» как вызывающий беспокойство. Он очень активно распространяется. По мнению специалистов, нельзя исключать, что этот штамм начнет превалировать в Европе уже в ближайшие месяцы.

Ранее в ВОЗ добавляли: текущие данные ученых говорят о том, что заболевание, вызванное «омикрон»-штаммом, пациенты переносят в более легкой форме. Но эксперты подчеркивают, что точные выводы делать еще слишком рано, потребуется как минимум несколько недель изучения.