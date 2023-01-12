Общество 12 января 2023, 01:55 Вован и Лексус разыграли представителя ООН и сочинили историю об изнасилованном русскими украинце Пранкеры Вован и Лексус разыграли представителя ООН, рассказав о «насилии» над бойцом ВСУ

Читать 360tv в

Пранкеры Вован и Лексус смогли поговорить с членами Независимой комиссии ООН по расследованию преступлений на Украине. В частности, они разыграли сотрудницу организации Карин Ардо. Видео появилось на канале «Шоу ВиЛ» в RuTube.

«Мы продолжаем собственное расследование о том, как на самом деле придумываются обвинения в адрес России», — сказано в Telegram-канале «Шоу ВиЛ».

Реклама

В этот раз Вован и Лексус позвали на помощь настоящего актера, который сыграл роль украинского солдат. Артист пожаловался, что якобы подвергся сексуальному насилию со стороны российских военных «под виагрой вместе со свиньями». Пранкеры отметили, что Ардо поверила лже-украинцу и пообещала разобраться в ситуации.

Реклама

Ранее скандал разгорелся в Польше из-за беседы лидера страны Анджея Дуды с Вованом и Лексусом. Они представились президентом Франции Эмануэлем Макроном. Дуда признался «коллеге», что не хочет прямого конфликта с Россией. Позже канцелярия польского лидера не подтвердила слухи об увольнении директора бюро международной политики Петра Гиллерта из-за пранка.