Мир 10 января 2023, 23:40 Польша опровергла слухи об увольнении сотрудника канцелярии из-за звонка Вована и Лексуса Канцелярия президента Польши опровергла увольнение сотрудника из-за звонка пранкеров Дуде

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В канцелярии президента Польши опровергли увольнение директора бюро международной политики Петра Гиллерта из-за разговора польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами, сообщил шеф бюро Якуб Кумох.

Радиостанция RMF FM, ссылаясь на свои источники, заявила, что Гиллерта уволили после общения Дуды с пранкерами. Разговор по телефону между Вованом, Лексусом и польским президентом состоялся 15 ноября 2022 года. Тогда украинская ракета упала под Люблином, где погибли два человека.

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Российские шутники представились французским лидером Эммануэлем Макроном. Польский президент заявил «Макрону», что не хочет конфликта с Россией из-за «ракетного инцидента». Он назвал себя «крайне осторожным» в суждениях и действиях.

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Собеседник Вована и Лексуса также говорил о провокациях со стороны Украины, поскольку Владимир Зеленский пытался возложить вину за ЧП на Россию. В канцелярии Дуды утверждают, что в какой-то момент он заподозрил обман и повесил трубку.