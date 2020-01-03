Вован и Лексус запустили шоу и заставили конгрессвумен поддержать Чунга-Чангу

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) запустили анимационное шоу Stars save the Earth. Теперь они собираются выкладывать свои розыгрыши не в виде аудио, а с рисованными изображениями.

В первом выпуске пранкеры позвонили конгрессвумен США Максин Уотерс от лица шведской активистки Греты Тунберг и ее отца, сообщила Газета.ru. Американскому политику предложили произнести речь в поддержку острова Чунга-Чанга, и Уотерс не смутило, что такого острова не существует.

«Я очень рада, что Грета с вами в Северной Каролине, где вы сосредоточены на защите очень важного острова Чунга-Чанга. <…> Самое главное сейчас — <…> убедиться, что остров защищен, что вы даете ей всю поддержку, которую вы можете дать», — сказала Максин Уотерс, думая, что обращается к участникам митинга в Северной Каролине.

Фальшивые Грета и ее отец также передали конгрессвумен конфиденциальную информацию о ее встрече с Дональдом Трампом. Американский президент якобы сказал девушке, что она ничего не добьется, как и «дураки из Конгресса». Они решили использовать эту информацию в расследовании против Трампа.

Максин Уотерс до конца разговора так и не поняла, что была обманута, причем уже не в первый раз. Вован и Лексус ей звонили в 2017 году от лица тогдашнего украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить антироссийские санкции.