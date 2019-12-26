Вован и Лексус намекнули на розыгрыш Греты Тунберг

Владимир Кузнецов и Александр Столяров назвали главным пранком уходящего года — разговор с 16-летней экоактивисткой Гретой Тунберг. Пранкеры намерены узнать в 2020-м еще много подробностей про нее, о которых сейчас еще никто даже не подозревает. Вован и Лексус пообещали много интересного в начале января. Однако пока что приоткрывать завесу тайны они отказались.

«Мы про всех, конечно, всегда больше знаем, чем остальные», — сказал Лексус.

Кузнецов и Столяров также заявили, что не разыгрывали украинского пранкера Евгения Вольнова. «Его жизнь разыграла. Посмотрите на его лицо», — отметили оба телефонных «хулигана».

Кроме того, Лексус и Вован рассказали, что состоят в Госдуме, правда, «не в качестве сотрудников». А если серьезно, они не планировали баллотироваться в этот государственный орган.

Самым ироничным российским политиком года пранкеры считают президента России Владимира Путина, потому что он часто шутит. А еще Вован и Лексус рассказали, что отдыхать на новогодние праздники не собираются.