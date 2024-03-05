Общество 05 марта 2024, 05:49 Вован и Лексус раскрыли ложь премьера Ирландии Вован и Лексус: премьер Ирландии Варадкар лгал об эффективной защите от пранков РИА «Новости»

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что разыгранный ими ирландский премьер-министр Лео Варадкар обманывал, когда заявил, что его офис сделал эффективнее защиту от пранков, а в разговоре с пранкерами он подыгрывал. Об этом они рассказали в беседе с РИА «Новости».

«Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — заявил Вован.

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По его словам, защитить себя от пранков трудно, потому что они происходят из-за ошибок и непрофессионализма сотрудников, в том числе и самих лидеров стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жертвы пранков Вована и Лексуса вызывают у нее жалость. Она отметила, что эти люди сами себя отторгли от общества. Дипломат чувствует брезгливость к ним и удивлена, что участники розыгрыша соглашаются на разговор, не чувствуя подвоха. Вероятно, они в курсе с кем общаются и не против поучаствовать в пранке.