Общество 06 апреля 2024, 21:10 Вован и Лексус предупредили о негативных последствиях пранков с российскими политиками Вован и Лексус: пранки российских политиков приведут к конфликтам в стране РИА «Новости»

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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) считают, что розыгрыши российских политиков приведут к внутренним конфликтам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно — прим. ред.) трактоваться в наше время», — отметил Лексус.

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Розыгрыши могут стать причиной раздрая в обществе. Но сейчас России не нужны никакие конфликты, отметил Столяров.

Он добавил, что нельзя делать «истеричных заявлений» о том, что «все пропало». Это тоже вредит российскому обществу.

Ранее пранкеры разыграли главу WADA Витольда Баньку. Вован и Лексус вели беседу от лица «африканского политика». Одной из тем разговора стало участие стран во Всемирных играх дружбы. Банька заявил, что организация недовольна этой инициативой.