Спорт 27 марта 2024, 10:30 Вован и Лексус обсудили с главой WADA участие стран в Играх дружбы Глава WADA назвал участие стран в Играх дружбы политическим вопросом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли главу WADA Витольда Баньку. Разговор с ним они вели от имени «африканского политика». Одним из вопросов было участие стран во Всемирных играх дружбы. Информация о беседе появилась в Telegram-канале пранкеров.

«Итак, мы недовольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет», — заявил Банька пранкерам.

Реклама

По его словам, участие стран в этом турнире является в большей степени политическим вопросом. Спортивным федерациям, по мнению главы WADA, нужно избегать этого мероприятия.

«Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм. <…> И это событие — нечто вне системы», — добавил он.

Помимо этого, Банька попросил «африканского политика» переманить других политических лидеров континента на свою сторону, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.