27 марта 2024, 10:30
Вован и Лексус обсудили с главой WADA участие стран в Играх дружбы
Глава WADA назвал участие стран в Играх дружбы политическим вопросом
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли главу WADA Витольда Баньку. Разговор с ним они вели от имени «африканского политика». Одним из вопросов было участие стран во Всемирных играх дружбы. Информация о беседе появилась в Telegram-канале пранкеров.
«Итак, мы недовольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет», — заявил Банька пранкерам.
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По его словам, участие стран в этом турнире является в большей степени политическим вопросом. Спортивным федерациям, по мнению главы WADA, нужно избегать этого мероприятия.
«Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм. <…> И это событие — нечто вне системы», — добавил он.
Помимо этого, Банька попросил «африканского политика» переманить других политических лидеров континента на свою сторону, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.
WADA
Россия
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