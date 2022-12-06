06 декабря 2022, 14:53
Восстановление инфраструктуры в зоне спецоперации призвали не прекращать
Премьер Мишустин: нельзя останавливать восстановление инфраструктуры в зоне СВО
Строительство и восстановление гражданской инфраструктуры, укрытий и фортификаций в зоне специальной операции не должны прекращаться. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению нужд армии заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.
«Оборудование, строительство и восстановление гражданской инфраструктуры, фортификаций и укрытий не должно остановиться даже на секунду, и даже в зимнее время», — сказал глава кабмина.
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Мишустин заявил, что реализацию заданий по снабжению армии необходимо нарастить по всем направления.
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«Сформированные правительством программы нужно реализовать в обоснованные и понятные сроки. За каждое направление обеспечения нужд специальной операции сохраняется персональная ответственность кураторов и должностных лиц», — заключил премьер-министр.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные взяли под свой контроль все критически важные объекты на освобожденной территории Донбасса.
Михаил Мишустин
Специальная военная операция РФ на Украине
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