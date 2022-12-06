Спецоперация 06 декабря 2022, 13:10 Россия взяла под защиту критически важные объекты в Донбассе Министр обороны Шойгу: ВС РФ взяли под защиту критически важные объекты в Донбассе РИА «Новости»

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Российские военные взяли под свою защиту все критически важные объекты на освобожденных территориях Донбасса. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские военные продолжают защищать критически важные объекты на освобожденных территориях», — сказал он.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием на Украине исключительно по объектам военного управления ВСУ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

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Шойгу называл число потерь ВСУ в ноябре. По его словам, они превысили 8,3 тысячи человек живой силы. Украина также потеряла 149 танков, свыше 300 единиц бронированных автомобилей, 10 вертолетов и пять самолетов.

Наиболее значительные потери украинские боевики понесли на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Глава Минобороны расценил попытки ВСУ атаковать Запорожскую атомную электростанцию как ядерный терроризм.