Восстановлена хронология пропажи главы омского Минздрава

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отстал от группы в лесу, когда наехал на березу на квадроцикле — он был последним в колонне, узнал Telegram-канал Baza. В посте сказано, что чиновник сбился с пути, ночевал в вагончике и видел пролетающий вертолет.

По данным Теlеgаm-канала, в первую ночь Мураховский нашел вагончик, в котором съел оставленную там кем-то лапшу быстрого приготовления и растопил печку. Потом он отправился в путь, увидел вертолет, но его не заметили. Потом, пишет Baza, министр ушел от своего квадроцикла на 45 километров. Холодную ночь с 9 на 10 мая он провел около березы, прислонившись к дереву, сказано в посте.

По данным Telegram-канала, Мураховский видел много медвежьих следов, однако хищники не учуяли человека, так как в Омской области сейчас горят болота. По данным источника Baza, мужчину могли найти уже в первый день, если бы он не ушел от квадроцикла. 9 мая он прошел рядом с заимкой и не заметил ее.

Александр Мураховский пропал в лесу 7 мая на охоте. Он скитался по лесу в течение трех дней. Его искали полицейские, спасатели и волонтеры. 10 мая глава регионального Минздрава вышел к людям. Чувствует он себя нормально, помощь медиков оказалась не нужна. Мураховский намерен уже завтра вернуться к работе.