Стали известны подробности о состоянии выжившего в лесу омского министра

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, трое суток блуждавший по лесу, планирует уже завтра вернуться к работе. Об этом «360» сообщили в пресс-службе губернатора.

В настоящее время Мураховский еще находится на базе в поселке Поспелово, но уже в ближайшее время отправится в Омск. Министр чувствует себя хорошо. Помощь медиков и госпитализация ему не понадобились.

«Александр Григорьевич выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции. Завтра он вернется к работе», — добавил представитель главы Омской области.

Мураховский потерялся в лесу 7 мая, когда поехал поохотиться на квадроцикле. Он блуждал по лесу почти трое суток. Официально его исчезновение подтвердили в полиции лишь 9 мая. На поиски чиновника были подняты сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. Сегодня Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. В пресс-службе областной администрации сообщили, что его доставили в больницу на обследование.