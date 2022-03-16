Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией отметят в «Лужниках» 18 марта

В пятницу, 18 марта, в России уже в восьмой раз отметят воссоединение Крыма и Севастополя с РФ. В честь этого события на большой спортивной арене «Лужники» пройдет концерт-митинг.

Перед зрителям выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки Вверх», Тимоти, Николай Расторгуев и группа «Любэ». Также в программе есть выступления других артистов из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Во время мероприятия состоится телемост с жителями Севастополя.

Концерт организуют по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ.

Общенародный референдум, по итогам которого был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов, состоялся 16 марта 2014 года. Документ подписали 18 марта.

На референдум 16 марта вынесли два вопроса: «1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ? 2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Бюллетени напечатали на русском, украинском и крымско-татарском языках.

По результатам голосования 96,77% граждан (1 миллион 233 тысячи 2 человека) в Крыму и 95,6% (262 тысячи 41 человек) в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.

В Крыму явка составила 83,1%, в Севастополе — 89,5%. За проведением плебисцита следили более 50 наблюдателей из 21 страны.