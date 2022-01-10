Украину призвали отказаться от мыслей о возвращении Крыма

Украинским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским стоит уже отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. Об этом заявил бывший министр обороны, экс-кандидат на пост президента страны Анатолий Гриценко.

Свое мнение по этому вопросу Гриценко высказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — заявил Гриценко.

Бывший министр обороны также посетовал на то, что в Донбассе царит «русский дух». Он пожаловался, что исходя из данных опросов, «более 80% хотят в Россию».

Крым вернулся в состав России в 2014 году. Это произошло после проведенного там референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с РФ.

В конце декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении подать иск на Зеленского. Причиной стала неуплата политиком долгов за ЖКХ за квартиру на полуострове. У Зеленского и его супруги есть пентхаус в Ливадии, который был приобретен в 2013 году, но там ни разу там не жили. Однако прежде ЖКХ оплачивалось, но последние несколько месяцев, по ряду данных, деньги перестали приходить.