Воспитательница повалила ребенка под стол во время репетиции Нового года. В детсаду сказали, что это не их компетенция

В Татарстане воспитательница во время репетиции утренника швырнула ребенка под стол. По данным местных СМИ, женщину уже уволили.

Видео с чересчур строгой воспитательницей появилось в соцсетях. На кадрах видно, что ребенок отошел от круга, где танцевали все дети, тогда женщина подошла к нему и толкнула так, что мальчик оказался под столом. Потом воспитательница надавала ему подзатыльников и посадила на стул.

В детском саду № 8 в Арске, где произошел инцидент, «360» не стали комментировать ситуацию.

«Мы ничего не знаем, это не наша компетенция. Мы ничего не знаем, мы все отдыхаем в праздничные дни. Знают только руководители. Это было все перед праздниками», — сказала сотрудница детского сада.

По информации газеты «Вечерняя Казань», это не воспитательница, а музыкальный работник, которая трудилась в саду по совместительству. После происшествия с ней досрочно расторгли договор, заявили в исполкоме района. Кроме того, на время служебного расследования от работы отстранили заведующую детским садом.

Сейчас садик проверяет исполком и прокуратура.