«Ребенок плачет и напуган». Родители давно жаловались на воспитателя, разбившего губу девочке

Мама шестилетней девочки Валерия Богоровская уверена, что воспитательница насильно пыталась накормить ее дочь и разбила ей губу. Теперь малышка сидит дома и отказывается идти в детский сад. Об этом женщина рассказала «360».

Все произошло в одном из детских садов Новороссийска в середине декабря, первой об этом написала «Наша газета». Родители забрали девочку из садика и увидели ее разбитую губу. По словам Богоровской, верхняя губа дочки была просто опухшей, а нижнюю «украшала» гематома.

Источник фото: телеканал «360»

«Я думаю, что это неслучайно, потому что ребенку шесть лет. Ребенок самостоятельно кушает. Если ребенок не кушает, не надо его заставлять. Я считаю, что это был насильственный метод», — заявила собеседница «360».

Женщина отметила, что ее ребенок давно ходит в детский сад (с года и десяти месяцев), и такое с девочкой случилось впервые. По словам мамы, другие родители и раньше жаловались на воспитательницу.

Родители молчали, они просто забирали документы, переходили в другую группу, в другой садик или сидели дома. Я считаю, что такой педагог не должен воспитывать детей Валерия Богоровская.

Родители малышки отнеслись к произошедшему серьезно. Они прошли медицинскую экспертизу, получили справки, а также сфотографировали разбитую губу дочки. Также мама и папа написали заявление в полицию. В УМВД по Краснодарскому краю «360» подтвердили информацию о заявлении.

«В полицию Новороссийска поступило сообщение от матери. По данному факту проводится проверка», — рассказал представитель ведомства.

В свою очередь в Минобразования по Краснодарскому краю заявили, что знают о ситуации и тоже будут разбираться в случившемся.

Тем временем пострадавшая девочка отказывается ходить в садик.

«Ребенок плачет. Говорит, что давай пойдем к другому воспитателю. Ребенок очень напуганный. У нее психологическая травма», — отметила жительница Новороссийска.

Валерия пока не решила, в какое дошкольное учреждение будет ходить ее дочь. Однако она знает точно, что в группу к этому воспитателю она своего ребенка больше не отведет.