Воспитатель пригрозил ребенку «оторвать башку» в детском саду Обнинска

В детском саду города Обнинска мать подложила ребенку диктофон и узнала, что воспитатель пригрозил ребенку «оторвать башку». О случившемся сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Как рассказала мать мальчика, она увидела на теле сына синяки и заметила, что он стал вести себя агрессивно. Чтобы понять, что происходит, женщина решила записать происходящее в садике на диктофон. На записи она услышала несколько угроз ребенку от воспитателя. В том числе обещание «оторвать башку». Мама мальчика решила обратиться в прокуратуру.

Ребенку поставлен диагноз алалия — это недоразвитие речи при нормальном слухе. Информацию о том, что ребенку угрожали, в самом детском саду не подтвердили. Там заявили, что все сотрудники очень квалифицированные и максимум, что могут себе позволить, это «громко сказать» что-то воспитанникам.

Ранее в Москве ребенок с особенностями развития сбежал из детского сада. Из-за его здоровья к нему был прикреплен отдельный воспитатель, но по каким-то причинам он недосмотрел за ребенком. Малыш упал в воду, его спасли случайные прохожие. Воспитателя уже уволили, теперь родители хотят сменить руководство учреждения.