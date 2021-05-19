Ребенок-аутист сбежал из детсада в Москве. Родители потребовали наказать руководство

В Москве из детского садика №338 сбежал ребенок-аутист. Он добежал до пруда и упал в воду. Мальчика спас случайный прохожий. Теперь родители требуют уволить все руководство учреждения.

В результате побега мальчик дошел до пруда у Ивановского кладбища, которое находится в километре от садика. Там его уже из воды спас прохожий. Так как у ребенка особенности в развитии, к нему была прикреплена отдельная воспитательница. Отец мальчика рассказал, что ее уже уволили.

«У него личный воспитатель — тьютор, который постоянно с ним должен быть. 30 человек в группе, два воспитателя и один человек был конкретно закреплен за ним. Уже уволили ее. Мы сейчас думаем, чтобы сменить руководство там. Компетентное руководство должно быть», — передало издание «Подъем» слова мужчины.

Он отметил, что это уже третий ребенок, который убегает из садика. Месяц назад из этой же группы сбежал мальчик. Родители уже написали заявления в прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство образования. Также выяснилось, что спасший детсадовца мужчина сообщил полиции о ребенке, который в 15:30 бегал без присмотра у пруда. В учреждении родителям заявили, что в это время мальчик был в группе.

Осенью в Канске двухлетний ребенок сбежал из детского садика в одной рубашке, шортах и сандалиях, а по дороге его чуть не растерзали собаки. Тогда заведующую учреждением и младшего воспитателя уволили.