Эксклюзив 26 ноября 2022, 19:41 «Воспитание — это труд»: «Мать-героиня» из Подмосковья раскрыла секрет счастливой семейной жизни Получившая звание «Мать-героиня» жительница Подмосковья Салтыкова рассказала о 17 детях РИА «Новости»

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Семь россиянок стали обладательницами звания «Мать-героиня». В их число вошла жительница Подмосковья Татьяна Салтыкова, которая родила и воспитала 17 детей. В беседе с "360" она рассказала о секретах воспитания и сохранения счастливой семейной жизни.

Татьяне Салтыковой 61 год лет, и у них с мужем Николаем девять дочерей и восемь сыновей. А сейчас у супругов уже 32 внука.

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«Быть мамой — это ответственность, сколько бы то не было детей. и если и много это еще большая ответственность. Быть мамой — это большая честь», — поделилась мать-героиня.

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После женитьбы Николай и Татьяна решили, что примут каждого рождение каждого ребенка, как «дар от Бога».

«Муж любит детей, я люблю детей. Для нас они все желанные. К каждому ребенку мы всегда были очень рады. Всех мы воспитывали в дружбе и любви», — вспоминает Татьяна.

Опытная мама признается, что воспитывать 17 детей — это постоянный труд. Поэтому в семье старшие ребята всегда помогали в уходе за младшими. А будучи уже взрослыми — старшему сыну Татьяны 40 лет — они также продолжили заботится друг о друге.

«Большинство сыновей и дочерей живут рядом с нами — поэтому мы часто встречаемся и проводим много времени вместе. Дети дарят мне в свой день рожденье цветы и благодарят за жизнь. Очень радуюсь тому, как они относятся к нам. Ведь это все и есть плод наших стараний и любви», — резюмировала Татьяна.

Президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание предусматривает выплату в размере одного миллиона рублей.