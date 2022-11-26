Общество 26 ноября 2022, 16:57 Звание «Мать-героиня» получили семь россиянок Президент Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» семи женщинам. Документ опубликовали на официальном интернет-портале нормативных актов.

Звание россиянки получили за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей.

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«Матерями-героинями» стали Анжела Ахматова из Кабардино-Балкарии, Людмила Бадмаева из Бурятии, Елена Китаева из Алтайского края, Галина Меньшикова из Волгоградской области, Елена Кожеватова из Оренбургской области, Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга и Татьяна Салтыкова из Московской области.

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Звание «Мать-героиня» президент России Владимир Путин учредил в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание предусматривает выплату в размере одного миллиона рублей.