Общество 15 ноября 2022, 18:06 Восьмимиллиардным жителем Земли стала девочка из Армении Восьмимиллиардным жителем Земли стала девочка Арпи из армянского города Мартуни

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Восьмимиллиардный человек на Земле родился в армянском городе Мартуни. Девочку назвали Арпи. Об этом написал в соцсетях губернатор региона Карен Саркисян.

Родители Арпи — Карен Закарян и Аня Кочарян, жители села Цовинар Гегаркуникской области.

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«Новорожденная Арпи, считающаяся восьмимиллиардным человеком планеты, <…> родилась <…> в абсолютно здоровом состоянии», — уточнил губернатор.

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Он добавил, что вес ребенка — два килограмма 900 граммов, рост — 49 сантиметров.

Глава региона поздравил семью и пожелал Арпи «счастливого детства».

О том, что на Земле теперь живут восемь миллиардов людей, сообщила сегодня ООН. За 12 лет численность населения выросла на целый миллиард.

Назначение ребенка восьмимиллиардным жителем является символическим: точно вычислить, кто из младенцев стал таковым по счету, невозможно. Однако данные о назначении Арпи подтвердил Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).