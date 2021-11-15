Восьмилетняя девочка из Абакана умерла на руках у матери, потому что врач испугался ковида

В приемном отделении детской больницы в Абакане на руках у матери скончалась восьмилетняя девочка. Ребенок жаловался на боль в животе. Как рассказала родственница умершей, медики не оказали девочке необходимую помощь.

В субботу вечером ребенок пожаловался на боль в животе, поэтому взрослые вызвали врачей. Они взяли у младшеклассницы мазок на коронавирус, который показал положительный результат.

В приемном отделении девочка прошла КТ-исследование и еще один тест, но во второй раз коронавирус не подтвердился.

«Но хирург все равно отказался прийти и осмотреть ребенка из-за боязни ковида. Девочка с мамой просидели в приемном отделении два-три часа», — рассказала тетя погибшей в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что дежурный врач не реагировала на просьбы матери оказать ребенку помощь. Медработник сказала, что поводов для беспокойства нет, и попросила не лезть в работу профессионалов.

Девочка скончалась на руках у матери примерно в два часа ночи.

В тюменской больнице для пациентов с коронавирусом умер 29-дневный малыш. Его мать обвинила врачей в халатности. По ее словам, они скрывали, что в медучреждении зафиксировали вспышку коронавируса.