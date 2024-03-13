13 марта 2024, 20:45
Восьмилетний мальчик погиб в коллекторе под Саратовом
Экс-руководителю водоканала дали срок за смерть мальчика в яме под Саратовом
Ребенок погиб в промоине в городе Балакове. Двух работников предприятия «Балаково-Водоканал» приговорили по делу о халатности к тюремным срокам, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Установлено, что в период с 2021 по 2023 годы предприятие не ремонтировало канализационный коллектор, что привело к разрушению трубы и размытию грунта. В результате 28 февраля 2024 года восьмилетний мальчик провалился в шестиметровый коллектор и погиб.
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Балаковский районный суд вынес приговор по уголовному делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Экс-руководитель и инженер «Балаково-Водоканал» получили три и 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении соответственно. Также им запретили работать в государственных и муниципальных предприятиях.
Ранее в Хабаровске школьница упала в канализационный люк, когда пыталась спасти брата, и погибла.
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