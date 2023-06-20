Происшествия 20 июня 2023, 13:19 Школьница из Хабаровска утонула в колодце в попытках спасти брата СК возбудил дело после падения девочки в колодец в Хабаровском крае Прокуратура Хабаровского края

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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летней школьницы. Она упала в канализационный колодец, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки», — уточнили в ведомстве.

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По версии следствия, в поселке Сита района имени Лазо школьница упала в канализационный люк, который находится во дворе ее дома, и погибла. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и допросили свидетелей. Прокуратура района начала проверку в связи с гибелью ребенка.

«Девочка, спасая брата, опрокинулась в колодец вниз головой, что привело к ее гибели», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура даст оценку деятельности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В феврале жительница Саратовской области утонула в колодце.