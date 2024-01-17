Общество 17 января 2024, 12:06 Восемь новых школ построят в Новой Москве в 2024 году Собянин: восемь новых школ построят в Новой Москве до конца 2024 года Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Строительство восьми новых школ завершат в ТиНАО в этом году. Учебные заведения возведут благодаря финансированию инвесторов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, большую школу, рассчитанную на 2100 мест, построят в Московском на территории ЖК «Переделкино Ближнее». Помимо этого, закончат работы в Сосенском поселении: запустят учебные заведения в ЖК «Бунинские Луга» — на 1200 мест и в ЖК «Скандинавия ЮГ» — на 800 детей.

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Три школы, каждая из которых сможет принять 1100 учеников, откроют двери для юных жителей столицы в Московском на территории ЖК «Первый Московский Город Парк», в Филимонковском в ЖК «Середневский Лес» и в Кокошкине в ЖК «Новое Внуково». Еще две школы построят в поселении Рязановском: в ЖК «Остафьево» — для 750 детей и в ЖК «Алхимово» — для 1200.

В новых учебных заведения обеспечат универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, оборудуют модернизированные спортивные залы, медиатеки и многое другое.

«Всего к 2035 году планируем возвести в ТиНАО 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов», — рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что третью смену в российских школах полностью ликвидировали. Это удалось сделать благодаря программе по строительству новых образовательных объектов.