Образование 15 января 2024, 14:45 Третью смену в российских школах полностью ликвидировали Кравцов доложил Путину о ликвидации третьей смены в российских школах РИА «Новости»

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На сегодняшний день в российских школах нет третьей смены, ее полностью ликвидировали, а вторая есть только в 15% учебных заведений, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Статистику министр озвучил на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Кравцов пояснил, что отказаться от третьей смены в школах удалось благодаря программе по строительству новых образовательных объектов.

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«Хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану», — подчеркнул он.

Говоря об учебе в школах во вторую смену, министр уточнил, что она действует сейчас примерно в 15% средних учебных заведений.

Также Кравцов обратил внимание на увеличение числа учителей русского языка, логопедов и дефектологов. Пока оно небольшое, но вместе с тем педагогическое образование сейчас набирает популярность, указал глава ведомства.

«В этом году в педагогические вузы Минпросвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом», — отметил Кравцов.

В минувшем году, по его данным, педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году уже занимает второе место.