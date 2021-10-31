Пушков заявил о полном провале руководства НАТО

НАТО утратил все контакты с Россией, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, это полный провал руководства североатлантического альянса.

Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале. Так Пушков прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который призвал Штаты «остерегаться медведя».

«Экс-главком НАТО, адвокат ракетно-бомбовой войны альянса против Ливии генерал Ставридис счел едкой фразу Лаврова, который посоветовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе, если „возникнут какие-либо экстренные дела“. Едкая — не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это — полный провал руководства НАТО», — написал Пушков.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что НАТО всеми силами пытается расширить свое влияние на Востоке. По его словам, одними дипломатическими усилиями его не сдержать, поэтому президент РФ Владимир Путин держит этот вопрос на контроле. Россия готова не только сама противостоять угрозе, но и помогать другим странам остановить планы НАТО, заключил Лавров.