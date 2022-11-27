Эксклюзив 27 ноября 2022, 18:48 Вопрос в заграничных отправлениях. Грузы для нужд СВО посоветовали проверять по списку запрещенных товаров Адвокат Михайлова объяснила, как контролируют ввоз товаров для нужд СВО Соцсети

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Telegram-каналы опубликовали информацию об усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации. В Федеральной таможенной службе эти данные опровергли. Адвокат Евгения Михайлова объяснила в беседе с «360», как контролируют ввоз товаров для нужд СВО.

«Целью таможенного контроля является пересечение госграницы России и людьми, и грузами. ФТС уже опровергла усиление мер таможенного контроля при ввозе товаров для нужд СВО. Однако у многих возник вопрос, о пересечении каких именно границ идет речь. Так, вопрос касался именно ввозимых из-за границы товаров на территорию России», — отметила Михайлова.

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Она пояснила, что это могут быть товары из Китая, Индии или любой другой страны, с которой у России имеется сообщение.

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«Если у таможенных органов возникает сомнение относительно законности ввозимого груза, то посылку могут задержать и специальным таможенным уведомлением вызвать получателя для дачи объяснений», — добавила юрист.

Актуальные сведения о товарах, запрещенных к ввозу на территорию России, размещены на сайте ФТС, напомнила Михайлова.

«На перемещение товаров внутри страны, в том числе на российские территории, находящиеся в зоне конфликта, меры таможенного контроля не распространяются. Контролем за перемещением грузов внутри страны занимается в том числе Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. И при пересылке грузов для нужд СВО нужно обращать внимание на перечень запрещенных к перевозке товаров», — заключила адвокат.