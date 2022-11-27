Спецоперация 27 ноября 2022, 16:57 Задержку грузов для бойцов СВО на таможне опровергли ФТС опровергла усиление мер для ввоза грузов для нужд спецоперации РИА «Новости»

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Опубликованные Telegram-каналами сообщения о задержке на таможне грузов и товаров для нужд и участников специальной военной операции не соответствует действительности. Об этом сказано в официальном сообщении Федеральной таможенной службы России.

В ведомстве подчеркнули, что все вопросы, связанные с оформлением подобных грузов, находятся на личном контроле руководства ведомства.

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Если в документах на ввоз есть ошибки, из-за чего груз задерживается, можно обратиться к чат-боту в Telegram с указанием номера декларации и таможенного органа. Модераторы быстро ответят на все жалобы.

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Также при взаимодействии с Министерством обороны Федеральная таможенная служба запустила круглосуточную горячую линию, где координируют все вопросы по доставке товаров и грузов для специальной военной операции.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что собранные волонтерами грузы для участников специальной операции не дают ввезти в Россию, требуя разрешительные документы на поставки товаров двойного назначения. Волонтеры потребовали от властей обратить на это внимание.