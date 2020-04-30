Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Но это не говорит о том, что пандемия вышла на плато.

«Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что линия по заболеваемости коронавирусом в России и в Москве в частности выравнивается, но это еще не плато в любом случае», — привел «Интерфакс» слова первого заместителя руководителя «Единой России» Адальби Шхагошева. Он принял участие в видеоконференции с Вуйнович.

Шхагошев подчеркнул, что Вуйнович высказывалась осторожно и «смело о выходе на плато» не говорила. Снижение прироста инфицированных говорит лишь о начале периода стабилизации. Вуйнович назвала ограничения, которые ввели в России в связи с пандемией, правильными и адекватными. Она обратила особое внимание на то, что выход из режима самоизоляции должен быть постепенным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ выйдет на плато в середине мая.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекордный прирост заразившихся новым вирусом. 2019-nCoV подхватили 7099 человек. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 1073 жителей.