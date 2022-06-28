«Вообще не ем». Житель Белгорода рассказал, каково сидеть четыре дня на диване

Четыре дня без еды и туалета, зато на мягком диване за 100 тысяч рублей провел житель Белгорода Станислав Попов. Участник конкурса в ТЦ «Мебельный город» рассказал «360» о самочувствии и отношениях с единственным оставшимся соперником.

Он сидит на диване пятые сутки и чувствует себя «вполне нормально». Парень не заметил ухудшения здоровья и даже необходимости посетить уборную.

«Вообще не ем, пью — по самому минимуму, чтобы не допустить обезвоживания. Нужду не справляю никак, не возникает необходимости», — сказал он.

Станислав Попов намерен победить. Изначально в конкурсе было шесть участников, осталось двое. Его единственный соперник настроен не менее решительно и не собирается сдаваться. Вражды между ними нет, за время сидения на диване парни успели неплохо познакомиться, и собеседник «360» не может сказать о конкуренте ничего плохого.

Изначально я хотел выиграть диван. Разумеется, не ожидал, что это продлится четыре дня. Когда увидел, что другие участники настроены решительно, решил продолжать до победного

Мысли бросить все и уйти у белгородца пока не было. Однако он не может предположить, насколько еще хватит терпения — сейчас силы есть. За него болеют друзья, они приезжают и поддерживают финалиста.

Конкурс «Диван за выдержку» стартовал в Белгороде 24 июня в 10:00. Шесть человек могли занять места на диване. Тот, кто просидит дольше остальных, получит его в подарок — диван модели «Тандем-3» за 100 тысяч рублей. На второй день на диванах осталось четверо, на третий — трое. Накануне определился «бронзовый» призер. Им стал парень по имени Александр.