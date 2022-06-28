Белгородский ТЦ назвал призера конкурса на самое долгое сидение на диване

Белгородский ТЦ «Мебельный город» устроил конкурс на самое долгое сидение на диване. Главным призом должен стать сам диван стоимостью около 100 тысяч рублей. Двое белгородцев сидят на диване уже пятый день. Определился обладатель бронзы — Александр.

«Наш бронзовый призер — Александр! Он занял третье место в конкурсе „Диван за выдержку“ и получил призы за участие от „Мебельного города“», — сообщили в группе ТЦ во «ВКонтакте».

Судя по всему, Александр встал с дивана на третьи сутки.

«Мебельный город» анонсировал необычный конкурс 17 июня. От победителя требовалось просидеть на диване у входа в ТЦ дольше всех, чтобы бесплатно забрать его себе. Соревнование началось утром 24 июня, диван был рассчитан на шесть мест. До вечера занять одно из них мог любой желающий. Вставать с дивана и меняться с другими запрещалось.

Борьба была упорной. На второй день конкурса за диван все еще боролись четыре человека, арендаторы поддержали их призами — пуфами, декоративными подушками, интерьерными игрушками.

Подписчики группы ТЦ во «ВКонтакте» с большим интересом следят за ходом соревнования и участвуют в голосованиях за победителя. К вечеру 27 июня на диване оставались два человека: Андрей и Станислав. Более свежих данных пока нет.