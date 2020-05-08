Дроздов оценил влияние самоизоляции на состояние домашних животных
Советский и российский ученый-зоолог, биогеограф и телеведущий Николай Дроздов подчеркнул, что режим самоизоляции осчастливил домашних животных. Об этом сообщила «Газета.ru».
По мнению Дроздова, питомцы теперь получают больше человеческого внимания.
«Собака так любит своего хозяина, что когда он уходит, она просто несчастна. Она ведь не знает, когда хозяин вернется и вернется ли он вообще. Поэтому сейчас, когда все дома, собаки счастливы. Кошки, а также другие питомцы просто довольны, потому что их всегда и вовремя покормят. Птицы, конечно, тоже рады, что хозяин все время с ними», — пояснил специалист.
Зоолог отметил, что попугаи довольны больше других, потому что они «вообще любят общаться с человеком».